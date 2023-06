(Di lunedì 26 giugno 2023) L'Unione europea è rimasta con il fiato sospeso durante le 24 ore di ammutinamento militare di Evgeni Prigozhin contro Vladimir Putin, che hanno portato lasull'orlo di una guerra civile, mettendo a repentaglio la tenuta del regime nel pieno della guerra di aggressione contro l'Ucraina. La strana ribellione del leader della milizia privata Wagner si è conclusa sabato sera, ufficialmente grazie a una mediazione del dittatore bielorusso, Alexander Lukashenka, che avrebbe così ricambiato il favore a Putin, che lo aveva salvato dal grande movimento di protesta democratica seguito alle elezioni presidenziali del 2020. Non è ancora chiaro quali saranno le ripercussioni sugli equilibri di potere a Mosca. Ma possiamo già dire una cosa:l'ambizione dell'Ue di essere protagonista della politica estera mondiale, anche quando la sua sicurezza è in gioco, è minata dalla sua ...

... ma soprattutto il 52% dei Ciso di casa nostra ritiene la propria aziendaad affrontare ... e oggi lo scenario èquello di preoccupazione per i rischi cyber '. Gli fa eco Matteo ...... poi si fanno lentamente rimontare prima di trovareil vantaggio. Jovic la pareggia al ... dopo 3' Kouame apre tutto il campo per Ikonè , la difesa dell'Inter si fa trovarecon l'...... ma soprattutto il 52% dei Ciso di casa nostra ritiene la propria aziendaad affrontare ... e oggi lo scenario èquello di preoccupazione per i rischi cyber '. Gli fa eco Matteo ...

L'Ue nuovamente impreparata sulla Russia Il Foglio

L'Unione europea è rimasta con il fiato sospeso durante le 24 ore di ammutinamento militare di Evgeni Prigozhin contro Vladimir Putin, che hanno portato la Russia sull'orlo di una guerra civile, ...Sassuolo, affondo del Pd sulla raccolta porta a porta: "Aumento della differenziata ma decoro peggiorato. Amministrazione impreparata e assente nel gestire la situazione. La responsabilità non è solo ...