Lucia Annunziata tradita da Lucio Caracciolo | quelle due pesantissime parole

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo l'annuncio delle dimissioni dalla Rai, ci sono state altre quattro puntate di Mezz'ora in più, l'ultima delle quali è andata in onda ieri, domenica 25 giugno, su Rai 3. Ma ora è calato definitivamente il sipario sul programma di, la dimissionaria in polemica con le scelte del governo sul nuovo corso di Viale Mazzini. Al termine della puntata di Mezz'Ora in più, ecco che l'si è rivolta al suo pubblico, per salutarlo e per congedarsi. Poche e sentite, da parte della conduttrice: "Oggi come sapete per me è l'ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto", ha concluso. E insomma, nellediviene anche rinnovato ...

"Noi finiamo oggi, grazie a tutti e a presto". L'ultima puntata di Mezz'Ora in Più , il programma condotto da, è andata in onda il 25 giugno 2023. Di questi tempi sono tanti gli addii dei conduttori alla Rai o agli show: pensiamo a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo che Fa , ...Anche perè arrivato il momento di salutare la Rai dopo 18 anni anni. La giornalista durante l'ultima puntata di ' Mezz'ora in più ' si è congedata salutando i telespettatori lasciando però una ...I due più illustri esponenti della cricca progressista, Fabio Fazio e, per la verità non sono stati cacciati da nessuno ma se ne sono andati di propria spontanea volontà, chi perché ...

Lucia Annunziata ha salutato il pubblico della Rai. È andata ieri in onda l’ultima puntata di Mezz’Ora in più. ”Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un dive ...(Adnkronos) - Lucia Annunziata dice addio alla Rai chiudendo l'ultima puntata di Mezz'ora in più su Raitre. "'Oggi come sapete è l ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore ...