LOVE MI 2023 | TORNA SU ITALIA 1 IL GRANDE CONCERTO BENEFICO IL CAST DEI CANTANTI

È tutto pronto per la seconda edizione diMI , il festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez , organizzato da DOOM ENTERTAINMENT e prodotto da Vivo Concerti che torna in Piazza Duomo oggi, 27 giugno. L'evento è legato a una ...Questa sera su Italia 1 ci aspettaMI il concerto evento in Piazza Duomo: tutti gli ospiti di ...Un nuovo profumo classico ed eclettico al contempo, da sperimentare senza indugi nell'estate. 14. Kilian Paris Good girl gone Bad Eau Fraîche e, don't be shy Eau Fraîche Le due fragranze ...

Love Mi 2023, i cantanti in scaletta e le info del concerto Dire

Chi si ricorda Paul Young ospite di "Un disco per l'estate" Era il 1997 e il cantante britannico si esibiva con "I wish you love" sul palco di Riccione all'interno della storica kermesse musicale in ...Questa sera su Italia 1 ci aspetta LOVE MI il concerto evento in Piazza Duomo: tutti gli ospiti di Fedez ...