(Di lunedì 26 giugno 2023) Come le star più cool degli‘90, in una mise che apprezzerebbe di certo Angelina Jolie,diè radiosa anche in total black. Lo slipdress in raso minimal chic mostra le braccia toniche evidenziando il fisico asciutto della reale spagnola. Chapeau!

L'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna in nero è una lezione di minimalismo anni '90 Vanity Fair Italia

