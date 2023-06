Lotto | in Campania centrate vincite per 110 mila euro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoa segno con il. Nel concorso di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, da segnalare dueper un totale di 110. a Colliano, in provincia di Salerno, centrata una vincita del valore di 65.500, arrivato con la combinazione 25-42-45 sulla ruota di Napoli mentre ad Arzano, in provincia di Napoli, è stato messo a segno un terno da 45sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito 8,3 milioni di, per un totale di 555 milioni da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

