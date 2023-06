Lotta al diabete | una nuova cura promette l’insulina una volta alla settimana

(Di lunedì 26 giugno 2023) . Ecco il parere degli esperti Unamedica potrebbe cambiare la vita delle persone affette da, che potrebbero ridurre le iniezioni di insulina ad una, invece di farne una al giorno. La, destinata a chi non ha ancora fatto uso di insulina, sarebbe destinata a chi è affetto dadi Tipo 2 e offrirebbe la stessa efficacia delle insuline già in uso e a somministrazione quotidiana. “Questamolecola ha il potenziale di semplificare la terapia delche richiede terapia insulinica, eliminando per i pazienti il disagio della iniezione giornaliera ed aumentando così la aderenzaterapia insulinica”, spiega Roberto Trevisan, professore di ...

... in particolare obesità,, malattie cardiocircolatorie, depressione, malattie respiratorie ... rafforzare il rapporto con i comuni della provincia per promuovere un approccio allaalla ...... non aumentando la glicemia e l'insulina e favorendo così laal sovrappeso e all'obesità e ... raccomandando di non utilizzarli per controllare il peso o ridurre il rischio di, malattie ...PESCARA - Laall'obesità può contare su una nuova arma per il trattamento di questa malattia cronica che ... osteo - articolari, delmellito di tipo 2, dell'insufficienza respiratoria, di ...

Un colpo di insalata al diabete: arriva l'insulina "commestibile" Futuroprossimo

I lotti segnalati sono: BD009 ... se assunto insieme ad altri farmaci e non è consigliato per le persone che soffrono di ipertensione o diabete, ma anche per i soggetti cd. fragili (ovvero chi ha ...La scienza fa un passo avanti nel trattamento del diabete: l'insulina può essere coltivata in lattuga e assunta per via orale.