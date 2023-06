Lorenzo Fontana | la lotta agli stupefacenti è una priorità

(Di lunedì 26 giugno 2023) "Non ci stancheremo mai di rinnovare l'impegno delle istituzioni per liberare la società dalla schiavitù delle droghe e per ribadire che laè unaassoluta. E questo ...

Lo ha detto il presidente della Camera aprendo i lavori a Montecitorio per la "Giornata mondiale contro le droghe". "Vorrei quindi ringraziare in questa sede le tante persone del ... Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge l'evento "Giornata mondiale contro le droghe". Apre i lavori il Presidente della Camera,. Intervengono Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

"Non ci stancheremo mai di rinnovare l'impegno delle istituzioni per liberare la società dalla schiavitù delle droghe e per ribadire che la lotta agli stupefacenti è una priorità assoluta. (ANSA) ...Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge l'evento "Giornata mondiale contro le droghe". Apre i lavori il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Andrea Abodi, Minist ...