L’Occidente sedotto dal modello cinese rischia una fine orwelliana

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Bisogna fare come la Cina, tamponare 60 milioni di italiani e isolare gli infetti”. A parlare era Walter Ricciardi, il consulente dell’allora ministro della salute Roberto Speranza, che ha scandito tutte le fasi del periodo pandemico con le sue proposte tremendiste. Ora, al di là dei risultati fallimentari della strategia Covid-zero, a cui si è dovuto arrendere pure il governo, resta ancora un mistero (poco) gaudioso questa folgorazione di tanti scienziati e politici occidentali sulla via di Pechino. Infatti, non solo l’approccio a dir poco tirannico non ha piegato il virus, che si è fatto beffe di tutto l’armamentario liberticida, ma ha mostrato pure come il tentativo di testare tutta la popolazione a ripetizione fosse del tutto utopistico, oltre che insensato. La dichiarazione di Ricciardi risale al gennaio del 2022 quando la brutalità delle politiche del ...