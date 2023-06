Lo storico Gianni Oliva | “Il 9 in condotta legittima l’aggressione alla docente | non diamo agli studenti la licenza d’impunità”

(Di lunedì 26 giugno 2023) La recente scelta dell'Itis Marchesini di Rovigo di valutare con il 9 ingliche hanno sparato pallini di gomma a un'insegnante e diffuso il video sui social, ha sollevato numerose critiche e dubbi. In un articolo apparso su La Stampa del 25 giugno, loanalizza il significato e le conseguenze di questa scelta, che rappresenta un messaggio diseducativo per i giovani. L'articolo .

...ed eventi che vedono sempre più Genova protagonista in Italia e nel mondo " ha sottolineato... È stato bello discuterne oggi " ha dichiarato lodell'arte Luigi Ficacci - Abbiamo parlato ...... lo sguardo spaventato dopo la richiesta di Morandi Quasi alla fine dell'evento, con... Il co - conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha improvvisato, cantando il suobrano 'C'era un ......Fogliato , ha fatto il viaggio in Terra Santa per sigillare il 15 giugno l'accordo di Gemellaggio con la Città di Betlemme. È stata una esperienza molto coinvolgente dal punto di vista,...

162° Anniversario della morte di Cavour. Commemorazione ufficiale ... rossosantena

In programma all'Ambrosio Cinecafè di Torino. Questa sera alle 21 in occasione della "prima" incontro con la regista Loredana Macchietti ...Sabato 1° luglio segna una data storica per i medesi: verrà inaugurata la porzione di Meda del Bosco delle Querce ...