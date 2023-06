Liverpool | Luis Diaz eredita la maglia numero 7 da Milner

(Di lunedì 26 giugno 2023)indosserà la7 delper la prossima stagione:ilda Jamessarà il nuovo7 del. Il giocatore colombiano erediterà ilda James. Si tratta di unspeciale per i Reds: tra i suoi precedenti proprietari ci sono statiSuarez, Kevin Keegan e Kenny Dalglish.

Gesto a dir poco da applausi, quello in procinto di essere attuato da parte di Luis Diaz, funambolico esterno colombiano del Liverpool. Complice il recente addio di James Milner ai Reds, passato poi a ...Quest’anno al Liverpool si chiude un capitolo fondamentale della sua storia: James Milner dirà addio ai Reds a fine mese dopo otto anni, per trasferirsi a parametro zero al Brighton di Roberto De Zerb ...