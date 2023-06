LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | via alla Finale dal metro maschile! Tocci e Marsaglia a caccia delle medaglie

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Doppio e mezzo indietro raggruppato per il tedesco Rube che ottiene 51.00. 18.01 Doppio e mezzo avanti per Passmore che ottiene 64.00. 18.00 VIA! 17.59presentano un programma con coefficienti di difficoltà, mediamente, non così alti e questo aspetto, nell’economia di questa gara potrà fare la differenza. 17.57 Il primo a saltare sarà l’irlandese Jake Passmore in questadalmaschile. 17.54 Fondamentale per, in particolare, sarà anche gestire la tensione. Nelladai tre metri, questo aspetto ha giocato un brutto scherzo al calabrese che, in testa fino all’ultimo tuffo, è incappato in un brutto errore nel quadruplo e ...