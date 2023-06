LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | tra poco la Finale maschile dal metro | Tocci e Marsaglia a caccia delle medaglie!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Il primo a saltare sarà l’irlandese Jake Passmore in questadal. 17.54 Fondamentale per, in particolare, sarà anche gestire la tensione. Nelladai tre metri, questo aspetto ha giocato un brutto scherzo al calabrese che, in testa fino all’ultimo tuffo, è incappato in un brutto errore nel quadruplo e mezzo avanti. 17.51 L’Italia va adell’ottava medaglia, la terza d’oro, dopo che il bilancio è il seguente: 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. L’ultimo bronzo è stato conquistato dalla coppia Pellacani/Bertocchi nel syncro dai tre metri. 17.48 L’azzurro, in questo caso, ha pagato un po’ il coefficiente basso, considerando l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo ...