LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Pellacani Bertocchi sono di bronzo Alle 18 la finale di Tocci e Marsaglia

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50: Appuntamento18.00 con ladel metro maschile. 16.47: Oro alla Gran Bretagna con 279.90, argento alla Germania (276.33) eper l’Italia 273.69. 16.46: E’ mancato qualcosa a Chiaraed Elena, che comunque tornavano in gara dopo tanto tempo insieme visti i problemi di Elena. Arriva comunque una medaglia di, la settima per l’Italia nei. 16.44: Clamorosa rimonta della Gran Bretagna! Erano ultime dopo gli obbligatori, ma Bent-Ashmeil/Rollinson di prendono la medaglia d’oro. Un eccellente ritornato da 67.50 per le britanniche che volano al comando con 279.90 16.42: Per fortuna l’Olanda sta dietro all’Italia. 272.10 per Jansen/Van Duijn. ...