LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | 4° Marsaglia e 5° Tocci dopo la terza rotazione

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 Il britannico Heatly ottiene con il doppio e mezzo indietro ottiene 250.20, in testa. 18.40 Il tedesco Lube esegue un doppio e mezzo ritornato per un totale di 249.75. 18.39 Triplo e mezzo avanti di Passmore che ottiene un totale di 236.35. 18.37 Doppio e mezzo indietro perche sporca questo tuffo, purtroppo, e sbaglia l’entrata. Un totale di 192.40 ed quintola. Quarto, comanda Jandard davanti a Bouyer. 18.36 Il tedesco Wesemann con questo tuffo prova a recuperare e totalizza 167.30. 18.36 Il britannico Haslam totalizza con questo tuffo 203.30, sfruttando il coefficiente e scavalca. 18.34 Un po’ scarsa l’entrata di Jandard in questo tuffo e il transalpino ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani ci prova dai 3 metri

