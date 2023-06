LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Varricchio e Giancamilli a caccia della finale

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.40: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaquinta giornata di gare diaiBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaquinta giornata di gare diai! In questo day-5 di competizioni assisteremo a due Finali, con protagoniste le donne: quellapistola 25 m femminile e quellacarabina ad aria compressa 50 metri 3 posizioni femminile. Nel segmentopistola 25 m femminile ...

La band in grancomposta da chitarra, basso, tastiere, percussioni, batteria e tre coriste (tra cui Valerie Etienne, la cantante dei Galliano) regala undal forte impatto. A differenza ...... aggressioni e intimidazioni" Di: Redazione Sardegna"Anche nel 2022 centinaia di ... presidente di Avviso Pubblico, nell'introduzione al Rapporto Amministratori Sotto. Il Report 2022 sarà ...Manservigi è quasi imbattibile in porta ma si deve inchinare allibero di Nunzi. Nei secondi ...del Cus Catania Luigi Mazzone che si è complimentato con i ragazzi in diretta durante ilsul ...

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Sofia Ceccarello ci prova nella 3 posizioni OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023! In questo day-5 di competizio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per lo skeet, specialità del tiro a volo. A Breslavia spazio ...