LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | iniziano i gironi della spada femminile | si avvicina il momento di Filippi nel fioretto maschile

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.17 Buona la prima anche per Nelli Differt: l’estone batte 5-2 la lituana Masalo. 09.10 Ha perso invece Muhari per 3-2 per manopolacca Pawlowska. 09.08 Tutto facile per Kun, la quale sconfigge per 5-3 l’avversaria, ottenendo il primo successo nella pool 1. 09.06 C’è anche l’altra ungherese in pedana, la numero 4 del mondo Anna Kun che sfida la lituana Azukaite. 09.04 E’ ora impegnato un altro nome interessante, la magiara Eszter Muhari, contro la polacca Pawlowska. 09.00 Kharkova vince il primo assalto per 5-3 contro la lituana Bajorunaite-Stauske. 08.56 Sono già iniziati i primi incontri dei: subito in pedana una delle indiziate alla medaglie, l’ucraina Kharkova. 08.55 Proprio per via ...

Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco Centrale ...(Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco ...19.30 Aperitivo con Influencer e Dj set Radio 105 - Palco Centrale Venerdì 30 giugno 2023 OCEAN...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia si affida a Davide Filippi nel fioretto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): il progr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Con l'eliminazione di tutti gli atleti azzurri, si chiude la nostra DIRETTA LIVE. L'appuntamento è dunque per domani, con il programma che prevede i tor ...