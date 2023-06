LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Filippi partirà direttamente dal secondo turno nel tabellone di fioretto

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:15 A sorpresa la greca Rodopoulou piega con lo score di 14-13 la finlandese Salminen. Quest’ultima era accreditata della testa di serie numero 10 neldella spada femminile. 12:10 Match di primodella kermesse dimaschile che inizieranno tra poco meno di 5 minuti. 12:05 Proseguono intanto gli incontri di primodel torneo di spada femminile.che va via via allineandosi ai sedicesimi. 12:00 Come previsto Davidenon dovrà disputare il primo. L’azzurro attende uno tra il croato Files ed il polacco Wojtkowiak. L’incontro è in programma alle 14.25 circa. 11:55ha ottenuto 5 vittorie ed una sconfitta nel suo girone. Con ...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia si affida a Davide Filippi nel fioretto OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): il progr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Con l'eliminazione di tutti gli atleti azzurri, si chiude la nostra DIRETTA LIVE. L'appuntamento è dunque per domani, con il programma che prevede i tor ...