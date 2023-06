LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Davide Filippi impegnato nei gironi del fioretto maschile

(Di lunedì 26 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.18 Anna Kun chiude il suo girone con quattro successi e due sconfitte. 10.16 Stanno per concludersi gli ultimi incontri deieliminatori della spada femminile: tra le big, l’unica fin qui rimasta a punteggio pieno è l’estone Differt. 10.15 Nel terzo assaltoaffronterà il georgiano Gaganidze. 10.12 Arriva un’altra vittoria netta per il vicentino che regola con il punteggio di 5-1 l’avversario, ottenendo il secondo successo dopo due incontri. 10.07 E’ il momento diper la seconda sfida di giornata con il belga Geudvert. 10.03, nel secondo assalto, se la vedrà con il belga Geudvert. 10.00 Intanto nella spada femminile è arrivata la prima sconfitta per Kharkova, la quale ha perso contro la ...

Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ... (Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco Centrale ...(Dock in) 15.00 Partenza Regata Pro - Am V065 e IMOCA 16.00 - 17.30 Esibizione, sul Palco ...19.30 Aperitivo con Influencer e Dj set Radio 105 - Palco Centrale Venerdì 30 giugno 2023 OCEAN...

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia si affida a Davide Filippi nel fioretto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata di gara della scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): il progr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Con l'eliminazione di tutti gli atleti azzurri, si chiude la nostra DIRETTA LIVE. L'appuntamento è dunque per domani, con il programma che prevede i tor ...