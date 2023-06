(Di lunedì 26 giugno 2023) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO26IL MEDAGLIERE DEIBuongiorno e benvenuti allatestuale deidi oggi, lunedì 26. Saranno in palio oggi 12 titoli dopo i 129 assegnati finora: farà la parte del leone il taekwondo, che assegnerà gli ultimi 4 ori del proprio programma. Seguono con 2 ori ciascuno tuffi, scherma e tiro a segno, infine assegneranno 1 titolo a testa tiro a volo e tennistavolo. OA Sport vi propone latestuale dei: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 26 ...

... Laura Pisano + 2037 spa Collettivo ca Basegno propongono un grandepainting collettivo ... Tantissimida tavolo tra novità e grandi cult tutti da provare, saranno a disposizione per tutti ......va sicuramente ai nostri straordinari cuochi che per la prima volta quest'anno hanno cucinato ''... hanno raggiunto un altissimo livello di prestazioni sia durante iche nelle offerte delle ...... a cura di Emiliano Vernizzi, mentre venerdì 30 giugno, a partire dalle 17.00 Casa nel Parco e Officine On/Off si coloreranno a festa, con aperitivo, dj set , esibizioni, animazioni eper ...

LIVE Giochi Europei 2023, 26 giugno in DIRETTA: oro per Scocchetti/Rossetti, Italia in vetta al medagliere! OA Sport

THQ Nordic ha deciso che le versioni fisiche dei giochi PC diventeranno numerate, con tiratura estremamente limitata e in versione premium sigillata.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Con l'uscita di scena ai quarti di finale di Maristella Smiraglia si conclude anche la nostra DIRETTA LIVE, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e v ...