L’Italia U21 passa il girone se… Tutte le combinazioni utili

(Di lunedì 26 giugno 2023)U21 dovrà giocare contro la Norvegia nell’ultima partita delper capire se andrà avanti nell’EuropeoU21 dovrà giocare contro la Norvegia nell’ultima partita delper capire se andrà avanti nell’Europeo. Cosa serve agli azzurri perre ai quarti di finale? Per prima cosa con una vittoria potrebbe arrivare seconda con la vittoria o il pari della Francia sulla Svizzera. In caso di pareggio dovrebbe sperare nella sconfitta o nel pari degli svizzeri. In caso di sconfitta dovrebbe sperare in una vittoria della Francia per decretare il pass ai quarti tramite la classifica avulsa dove conteranno differenza reti e poi i gol segnati.