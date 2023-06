L' Italia è un paese per vecchi 

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - L'è sempre più anziana. Rispetto a gennaio 2021, l'indice di vecchiaia continua a crescere con un aumento di 5,0 punti percentuali, raggiungendo al 1 gennaio 2022 quota 187,9 anziani ogni cento giovani, confermando la crescita costante dell'indice, ormai in atto da un ventennio. Lo rileva l'Istat nel rapporto Noi2023. La speranza di vita torna ai livelli del 2017 Nel 2022, la speranza di vita alla nascita della popolazione residentena è di 80,5 anni per i maschi e di 84,8 per le femmine. L'indicatore, per entrambi i generi, dopo aver raggiunto il picco massimo nel 2019 e un decremento nel 2020, fa segnare un lieve recupero per gli anni 2021 e 2022, attestandosi su livelli simili a quelli del 2017. Fiori d'arancio in aumento ma anche i divorzi I matrimoni celebrati nel 2021 sono 180.416, in netta ...