Liquidi inquinanti nel Sarno | sequestrata azienda ‘bio’

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAvrebbe sversato i reflui industriali provenienti dalla vasca di accumulo della suaflorovivaistica direttamente in un canale affluente del fiume, contribuendo così all’inquinamento del corso d’acqua. Per questo motivo a Torre Annunziata (Napoli) un imprenditore è stato raggiunto da un ordine di sequestro della suaagricola. Ad eseguire il provvedimento, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese, sono stati i carabinieri del comando gruppo per la tutela ambientale di Napoli. I reati ipotizzati sono inquinamento ambientale, commercio di sostanze alimentari nocive e scarico abusivo di reflui industriali. Stando alle indagini svolte dai carabinieri del Noe, con la collaborazione tecnica dell’Arpac, la ”Storie Aromatiche Soc. Agr. S.r.l.”, specializzata nel ...

