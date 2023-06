Lionel Messi può diventare il primo calciatore a vincere il Pallone d’Oro non giocando in Europa? Cosa dice il regolamento

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sarà assegnato il prossimo 30 ottobre il2023. Nella cerimonia che si terrà al Théâtre du Châtelet di Parigipotrebbe far segnare un nuovo primato. L’argentino, nonostante una stagione non brillante con la maglia del Paris Saint-Germanin, ha ottenuto uno storico successo trascinando da capitano l’Argentina alla vittoria dei Mondiali di Qatar. Per questo il classe 1987 rimane il grande favorito nell’assegnazione del premio organizzato dalla rivista francese France Football. L’argentino vanta già il record di premi ricevuti, avendo vinto ilin 7 occasioni. Qualora dovesse ricevere l’ottavo,, dopo il passaggio all’Inter Miami in MLS, sarebbe ilgiocatore tesserato per un club non europeo ad entrare ...

L'arrivo diin MLS sta esaltando i tifosi americani che non vedono l'ora di poterlo ammirare dal vivo in campo. Forse anche per questo un fan non ha saputo aspettare e neppure informarsi molto bene ...Un'amicizia rafforzata da un legame che solo un Mondiale vinto può dare: Paulo Dybala sulle sue storie Instagram ha voluto augurare buon compleanno a. L'argentino compie oggi 36 anni e l'ex Juve ha aspettato la mezzanotte per fare gli auguri sui ...e Sergio Busquets, nuovi acquisti dell'Inter Miami, saranno il 16 luglio negli Stati Uniti per la presentazione Il 16 luglio sarà il giorno della presentazione die Sergio ...

Un tifoso si fa 2000 km per vedere Messi con l'Inter Miami, solo allo stadio scopre che è in vacanza Fanpage.it

L'arrivo di Lionel Messi in MLS sta esaltando i tifosi americani che non vedono l'ora di poterlo ammirare dal vivo in campo. Forse anche per questo un fan non ha saputo aspettare e neppure informarsi ...Lionel Messi e Sergio Busquets, nuovi acquisti dell’Inter Miami, saranno il 16 luglio negli Stati Uniti per la presentazione Il 16 luglio sarà il giorno della presentazione di Lionel Messi e Sergio Bu ...