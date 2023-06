L’invasione dell’Ucraina ha costretto la Russia a fare i conti con le contraddizioni del putinismo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) La lotta di potere innescata da Evgenii Prigozhin e la Pmc Wagner contro il governo centrale russo è durata circa ventiquattro ore e non si è tramutata (per ora) in una vera guerra civile. Per un’intera giornata era sembrato che lo scontro armato tra il gruppo Wagner e le forze di sicurezza russe fosse inevitabile, invece verso le 19,30 di sabato (ora italiana) è arrivato l’annuncio di un accordo, mediato dalla Bielo, che ha evitato l’escalation. Non è stato dunque merito dell’apparato repressivo del Cremlino. E anche il fatto che il complotto non sia stato sventato dall’intelligence è significativo in un sistema costruito primariamente per preservare il regime: dimostra che qualcuno ha potenzialmente tollerato una cospirazione contro Vladimir Putin. Le forze di governo avrebbero comunque potuto prevalere nello scontro, ma se la rivolta si fosse radicata avrebbe ...