L’impresa dei Sugar Boyz | l’improbabile nazionale caraibica che sfiderà gli Usa nella Gold Cup

(Di lunedì 26 giugno 2023) Da qualche giorno, le spiagge paradisiache e le acque turchesi della White House Bay, non sono più gli unici motivi per cui Saints Kitts e Nevis riesce a far parlare di sé nel mondo. C’entra, ovviamente, il calcio: ladel piccolo arcipelago, poco più grande dell’isola dell’Elba e con una popolazione di 47mila abitanti, ha strappato la prima, storica qualificazione allaCup, la competizione corrispondente dell’Europeo in salsa centro-nordamericana. I, come sono pittorescamente soprannominati i calciatori dellaper via della vocazione dell’isola alla coltivazione della canna da zucchero, hanno conquistato lo storico pas superando prima Curaçao e poi la Guiana Francese, battute entrambe in modo melodrammatico ai calci di rigori, in quel di Fort Lauderdale, Florida, dove ...