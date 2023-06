Limonata acida per Schlein e Conte. In Molise non prendetevela col vento

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non si può pensare di riconquistare il popolo accordandosi con una nomenclatura schiantata. L'alleanza fra Pd e M5s non funziona perché figlia di contraddizioni mai sciolte dai tempi giallorossi

Va bene: il Molise, meno di trecentomila abitanti, non è Lombardia, come peso e rilevanza, però ogni voto ha un valore politico, soprattutto se, tra unae una foto a Campobasso , viene presentato, con una certa enfasi, come l'ennesimo test dell'alleanza giallorossa, e dunque "modello" e "indicazione" da seguire anche a livello nazionale. E lo ...Va bene: il Molise, meno di trecentomila abitanti, non è Lombardia, come peso e rilevanza, però ogni voto ha un valore politico, soprattutto se, tra unae una foto a Campobasso , viene presentato, con una certa enfasi, come l'ennesimo test dell'alleanza giallorossa, e dunque "modello" e "indicazione" da seguire anche a livello nazionale. E lo ...

Limonata acida per Schlein e Conte. In Molise non prendetevela col ...

