Lido di Classe | bimba di 7 anni morta | Isabel era stata travolta da un' onda in mare

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non ce l'ha fatta Isabel Zanichelli, la bambina di 7 anni che ieri era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo un principio di annegamento verificatosi in mattinata davanti a una spiaggia libera di Lido di Classe, sul litorale ravennate.

Secondo quanto finora ricostruito, la bimba, che viveva a Reggio Emilia, era in acqua assieme al padre e al fratellino quando un'onda li ha travolti e l'ha trascinata al largo.

Ci troviamo in Emilia-Romagna, precisamente a Ravenna nella spiaggia libera di “Lido di Classe“. Vittima una bambina di 7 anni. Si chiamava Isabel Zanichelli. La vicenda si è verificata nella giornata ...Isabel era in acqua assieme al padre e al fratellino quando un’onda li ha travolti e l’ha trascinata al largo.