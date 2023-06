Libri | “Juventus | il memoriale della leggenda” – Intervista all’autore Principio Paolino

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Chi ha contribuito alla nascita e allo sviluppomerita di essere ricordato in eterno.” Una delle frasi su cui si basta la costruzione del libro “, il” in cui l’autoreracconta l’iniziostoriaVecchia Signora Per la rubrica “” abbiamo raggiunto, giornalista e scrittore che dopo aver scritto “Complesso di superiorità”, “Ladi Buffon” e “La Signora Derubata” è uscito con un altro libro che vuole fare luce su alcuni personaggi ed episodistoria bianconera, soprattutto nel primo trentennio. Il titolo è ...