L’IA riguarderà 8 | 4 milioni di lavoratori italiani Ecco quali

(Di lunedì 26 giugno 2023) La scorsa settimana il Parlamento europeo ha adottato una posizione negoziale sull’Intelligenza Artificiale (499 voti a favore, 28 contrari e 93 astensioni) ed è pronto ad avviare i colloqui con i governi Ue sul testo definitivo. Le norme mirano a garantire chesviluppata e utilizzata in Europa sia conforme con i diritti e i valori dell’Unione, ad esempio in materia di supervisione umana, sicurezza, privacy, trasparenza, non discriminazione e benessere sociale e ambientale. Insomma, un cambio di passo rilevante. Per stimolare l’innovazione nel campo dele sostenere le Pmi, i deputati hanno previsto esenzioni per le attività di ricerca e le componenti delfornite con licenze open-source. La nuova legge promuove i cosiddetti “spazi di sperimentazione” normativa, o ambienti di vita reale, creati dalle autorità pubbliche per ...