Lewis Capaldi non riesce a cantare per la sindrome di Tourette e il pubblico lo aiuta

(Di lunedì 26 giugno 2023) Durante il Festival di Glastonbury, il cantautore si commuove quando illoSomeone you loved, la sua canzone più famosa, dopo essersi bloccato per colpa delladi cui soffre

Sul palco anche l'esplosiva energia di Lizzo, gli intoppi di Lana Del Rey, il saluto di Paul McCartney, le difficoltà di Lewis Capaldi e il rock dei Måneskin. La quarta giornata del Festival di Glastonbury. Martin, rockstar suo malgrado, ha aperto la strada al successo mondiale di Ed Sheeran e Lewis Capaldi, due cantautori 'normali' e dall'aspetto anonimo di un qualsiasi trentenne inglese che hanno conquistato il mondo.

L'amore dei fan per il proprio idolo ha qualcosa di magico, e questo Lewis Capaldi lo ha imparato presto. Durante l'ultimo Festival di Glastonbury, ha fatto il giro del mondo il momento in cui Capaldi ...Non un semplice coro ma un intero pubblico a disposizione del cantante Lewis Capaldi. Il motivo L'artista si è esibito sabato al Festival di Glastonbury, in Inghilterra, tra ...