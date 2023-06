Leucemia mieloide cronica | qualità della vita priorità per 50% pazienti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Efficace e sicuro, il più possibile tollerato così da vivere a lungo, ma anche bene. Questo l’identikit del farmaco ideale per i malati di(Lmc) – tumore del sangue con cui convivono quasi 9mila italiani – tracciato da un’indagine i cui risultati sono stati discussi oggi a Milano durante un incontro promosso dalla svizzera Novartis per annunciare la rimborsabilità nel nostro Paese di asciminib (Scemblix*). Il farmaco, una nuova arma da utilizzare in terza linea contro la Lmc, è dotato di un meccanismo d’azione innovativo e inaugura la famiglia terapeutica degli Stamp inibitori. “Il trattamento è il primo pensiero nella mente deicon Lmc – sottolinea Fabrizio Pane, professore ordinario Università Federico II di Napoli, direttore Uoc Ematologia e Trapianti di midollo ...