Leucemia mieloide cronica | qualità della vita priorità per 50% pazienti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Milano, 26 giu. (Adnkronos Salute) - Efficace e sicuro, il più possibile tollerato così da vivere a lungo, ma anche bene. Questo l'identikit del farmaco ideale per i malati di(Lmc) - tumore del sangue con cui convivono quasi 9mila italiani - tracciato da un'indagine i cui risultati sono stati discussi oggi a Milano durante un incontro promosso dalla svizzera Novartis per annunciare la rimborsabilità nel nostro Paese di asciminib (Scemblix*). Il farmaco, una nuova arma da utilizzare in terza linea contro la Lmc, è dotato di un meccanismo d'azione innovativo e inaugura la famiglia terapeutica degli Stamp inibitori. "Il trattamento è il primo pensiero nella mente deicon Lmc - sottolinea Fabrizio Pane, professore ordinario Università Federico II di Napoli, direttore Uoc Ematologia e ...

Nuova speranza per i pazienti con leucemia mieloide cronica, tumore raro del sangue che colpisce circa 100mila persone nel mondo e quasi 9mila in Italia, costretti a cambiare terapia perché ormai resistenti o intolleranti a quella che ...Milano, 26 giu. - "La disponibilità di nuove opzioni terapeutiche efficaci e ben tollerate, da utilizzare in terza linea" per i malati di leucemia mieloide cronica (Lmc) che non reagiscono più alle prime cure, "assume un'importanza fondamentale per poter rispondere alle sfide che permangono nella gestione dei pazienti" colpiti da questo ...

