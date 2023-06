Lenola Cavallo precipita in una profonda cavità | le immagini del salvataggio VIDEO

Lenola - Cavallo caduto in una buca di oltre 4 metri, recuperato dai ... Teleuniverso

I vigili del fuoco di Latina sono intervenuti ieri per il salvataggio di un cavallo finito in “trappola” in una buca, una cavità naturale profonda quattro metri. Ci hanno pensato l’equipaggio del Drag ...LEONOLA – I vigili del fuoco hanno soccorso un cavallo finito in una cavità naturale profonda 4 metri, ci hanno pensato l’equipaggio del Drago 140 e la squadra del Comando di Latina, proveniente dal D ...