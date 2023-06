Lega Pro | Marani | “La nuova stagione non potrà essere a 61 squadre Il Lecco farà la Serie B”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il presidente dellaPro, Matteo, ha parlato alla stampa presente alle fasi finali dell’Integration League, partendo proprio da questo progetto, fortemente voluto dallaPro: “E’ stato un successo a tutto tondo e per questo devo ringraziare tutti coloro i quali si sono adoperati perché questo percorso ha toccato temi importanti. Ringrazio anche chi ho al mio fianco, l’amministratore deto dell’Ancona Roberta Nocelli e all’assessore deto ai rapporti con il club dorico Daniele Berardinelli”. Poi ha proseguito: “LaC a 61non può esserci perché ilha titolo per fare laB e deve ambire a quel campionato. La Figc nonaprire uno scenario diPro in ...

Laè l'unica che in un rapporto con la Lnd, deve cedere un posto in caso di non ammissione di una società promossa dalla Serie D. Serie A e B hanno una riammissione diretta e per questo la ...Il presidente Figc fa i conti con la realtà: "Dobbiamo chiederci se sia giusta la qualità del prodotto che noi offriamo" As Roma 09/02/2023 - Assemblea straordinaria elettiva di/ foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Gabriele Gravina Durante il Consiglio Federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato delle proposte per i diritti tv della ...

Un rapporto basato sulla stima e sulla fiducia, una collaborazione che prosegue da anni con la Città, a servizio della quale sono sempre state messe a disposizione esperienza, competenza e serietà: ec ...