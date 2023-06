Lecco | gli ultras | «Tollereremo solo l’ammissione in Serie B»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il comunicato pubblicato daglidelin merito ad i problemi perinB. I dettagli Di seguito il comunicato deglidelsullaB. COMUNICATO – «L’intera città die provincia non ha fatto in tempo a terminare i festeggiamenti che avete iniziato questa tiritera alla quale non avremmo mai e poi mai pensato di assistere.Vogliamo assolutamente capire cosa sta succedendo, in quanto è follia che si metta in discussione la promozione inB. Di una squadra e di una società che ci ha creduto, ha combattuto e ha VINTO sul campo regalando alla città e ai propri tifosi un sogno.Abbiamo atteso fino a oggi per questo comunicato in quanto fiduciosi che entro la giornata di venerdì, avremmo ...