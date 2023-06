Le Relazioni Difettose – «Perché continua a cercarmi | se non gli interesso?»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cara Ester, qualche anno fa, chiusa in una stanza di Londra nei primi giorni di Erasmus, ti mandai un’email piena di rancore e lacrime per le mie sfortune amorose e a volte leggo ancora la tua risposta che brilla di schiettezza salvifica. Negli anni la mia ricerca dell’amore non ha imboccato boulevard fioriti ma sempre stradacce secondarie, polverose e scomode. Terapia di coppia: cinque motivi per intraprendere questo percorso X ...