Le PMI e la sfida della digitalizzazione

(Di lunedì 26 giugno 2023) Bologna, 26 Giugno 2023. Aspettare? Non è certo un’opzione a disposizione delle PMI. È questo ciò che è emerso durante l’evento “Evolvere al passo del digitale”, tenutosi a Bologna nell’auditorium del The Social Hub, un percorso di educazione digitale dedicato a imprenditori, manager e professionisti che ogni giorno devono affrontare ladel cambiamento in un mercato che corre molto velocemente e dove i tempi di adattamento ai mutamenti sono molto ristretti. “Siamo passati dai motori di ricerca all’intelligenza artificiale senza passare dal metaverso” afferma Gianluca Capone, relatore dell’evento e founder di Livello Digitale, società che dal 2008 ha come mission quella di rendere Internet un partner di valore per aziende, PMI, Start-Up, Manager e Professionisti. “Rispetto al passato i cambiamenti avvengono con enorme velocità, dando luogo a processi ...