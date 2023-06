Le non monogamie etniche | Giorgia Soleri | rivelazione bollente su Damiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) NonostanteDavid esi siano lasciati, la curiosità sulla loro storia rimane. In particolare in molti si chiedono come abbia funzionato quella che l'attivista ha definito "relazione aperta". Dopo che il frontman dei Maneskin è stato beccato baciare un'altra ragazza, Martina Taglienti, è stata proprio laa raccontare sul suo profilo Instagram che la sua storia d'amore con il cantate è sempre stata una relazione aperta. Da qui la domanda di alcuni fan: "Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è gelosi?". E lanon si è sottratta: "Le nonsono tantissime e tutte diverse, così come le persone all'interno della o delle relazioni - ha spiegato -. Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in ...