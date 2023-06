Le “mille anime” di Motta Filocastro tra storia | memoria e sguardo verso il futuro

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 26 giugno 2023) La risposta ai tanti enigmi che stanno inquietando il presente, non è l’altrove, ma è nel genius loci del suggestivo borgo, un controcanto in un tempo in cui le identità delle piccole comunità sembrano destinate a sparire sotto le macerie provocate dalla globalizzazione e dalla frantumazione delle relazioni virtuali dei social media. Fondamentale l’attività culturale e sociale dell’associazione “Il Tocco” che da oltre 10 anni organizza eventi originali di riscoperta del patrimonio etno-culturale del suggestivo borgo. Nel programma estivo diversi gli appuntamenti, come l’importante simposio letterario (15 luglio) dedicato allo scrittore Pietro Lazzaro, nato nel 1912 nel piccolo borgo (fraz. di Limbadi), autore del romanzo,in cui rievoca uno spaccato sociale e antropologico della comunità del villaggio sospesa nel tempo, “fuori del corso ...