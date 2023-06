(Di lunedì 26 giugno 2023) Molti dispositivi per la smart home non escono dalla fabbrica congiuste misure di sicurezza e, come afferma anche Lorenzo Ricciutelli di Domoticafull.it, sito specializzato in gadget di ...

Le insidie nascoste delle case intelligenti: una panoramica sui rischi e le problematiche Globalist.it

Le case intelligenti, che utilizzano numerosi protocolli dell’IoT (internet delle cose) per connettere e controllare tutti i vari dispositivi, stanno diventando più popolari giorno dopo giorno.Polizia postale e Airbnb diffondono le regole per non essere ingannati: «Occhio alle conversazioni via email o WhatsApp e ai prezzi troppo competitivi per Ferragosto» ...