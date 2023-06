Le città più trafficate del mondo nel 2022 | la classifica

Leggi su zon

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il traffico è uno dei problemi quotidiani che affliggono milioni di persone al: nelle grandi, spostarsi anche solamente di pochi chilometri può essere difficilissimo, soprattutto nelle classiche ore di punta. Ma quali sono i luoghi in cui questo problema si fa più sentire? Ce lo svela la ricerca Global Traffic Index. Londra risulta per il secondo anno consecutivo la più trafficata al: a Londra ogni guidatore ha perso mediamente 156 ore bloccato nel traffico. Al secondo posto troviamo Chicago con 155 ore, mentre sul terzo gradino del podio c’è Parigi, che con il suo limite di 30 km/h vanta 138 ore di traffico per ogni guidatore. Tutto sembra essere ritornato ai livelli pre-Covid, ma la ricerca sottolinea invece che nelquei livelli sono stati superati nel 39% delle aree ...