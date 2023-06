Laziomania | il primo mercato di Lotito con ChatGPT Paratici

Commenta perLa domanda che ci stiamo facendo tutti: la Lazio è in ritardo sul calciomercato. Tare ha lasciato il club, viene il dubbio che già da tempo non fosse protagonista delle trame biancocelesti. Ora (...COSA NON FARE - Ci sono due scenari che bisogna evitare di percorrere: ilriguarda il ritiro, appunto. C'è un motivo se l'allenatore chiede giocatori da portare ad Auronzo: il motivo risiede ...Commenta perC'è una frase che è un meme oramai, di Lele Adani : Padre Tempo agisce in silenzio. Perché la testa chiomata di Adani l'abbia partorita è difficile da decifrare. Di certo si riferiva ad Allegri, ...

Laziomania: secondi dopo 20 anni, in Champions, tutto grazie a ... Calciomercato.com

Il calciomercato della Lazio ancora non si muove. Siamo a pochi giorni dalla fine del contratto di Igli Tare, e le voci da Formello ci raccontano un Lotito preso dalle trame di mercato. Ci raccontano ...Inizia l’era post Tare, e ora dovete farci capire veramente di cosa siete capaci. Chi fa il mercato della Lazio Ad oggi pare che ci sia dietro una specie di mente sciame: Lotito guiderà e userà le su ...