Lazio | Torreira è sempre più vicino | le ultime

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lucasè pronto per tornare in Italia dopo l’esperienza con la Fiorentina e laavrebbe mosso i primi passi col Galatasaray Lucasè pronto per tornare in Italia dopo l’esperienza con la Fiorentina e laavrebbe mosso i primi passi col Galatasaray. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’approdo ormai imminente di Paredes in Turchia spingerebbe il centrocampista uruguaiano a essere ceduto. I biancocelesti offrono un prestito con diritto di riscatto con una cifra non superiore ai 10 milioni.