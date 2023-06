Lazio | svolta Torreira | incontro in settimana

ROMA - La chiave: Paredes al Galatasaray, Torreira alla. È l'incastro che serviva per favorire l'arrivo del play uruguaiano. Paredes è rientrato al PSG dal prestito alla Juve, ha un accordo con i turchi (4 anni a 2,5 milioni), aspetta che i francesi ...La consegna dei riconoscimenti CETS si ènell'ambito di "Park to Park", l'iniziativa itinerante che celebra il centenario dei parchi nazionali d'Abruzzo,e Molise e Gran Paradiso, in ...In buona sostanza tutta la procedura penale si ècon l'attuazione della riforma Cartabia, ... Segnaliamo casi simili in Piemonte, Lombardia, Veneto,, Campania, Calabria, Sicilia, quindi ...

Lazio, che assist a Lotito: è la svolta sullo stadio TvPlay.it

Non solo gli acquisti e le cessioni, la Lazio sta lavorando anche il rinnovo di alcuni contratti in scadenza. Le operazioni più note sono quelle di: Pedro (con il quale c'è da ...Milinkovic è pronto a cambiare squadra in questo calciomercato 2023. L’annuncio arriva dal suo agente, ecco tutta la verità riguardo la trattativa con la Juventus. La Juventus continua a seguire Milin ...