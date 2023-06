Lazio | Pedro | “Addio alla Roma? Volevo parlare con Mourinho per capire il motivo | non ha voluto”

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’attaccante dellaha parlato ai microfoni di ABC tornando sulla fine della sua esperienza. “Non sono deluso di, ha preso la decisione di mandarmi via. L’unica cosa per cui ci sono rimasto male è che ho provato a parlargli per scoprire ilme lo dicesse in faccia, non siamo bambini, e lui non ha. Anche il club non me lo ha permesso, è stato un po’ strano”. Poi ha proseguito: “È vero che abbiamo avuto un brutto anno, lui è stato esonerato a Natale. Ma in quei 6 mesi insieme non ho avuto problemi con lui. Non ho pianto, non sono morto, non sono andato in depressione. Anzi mi ha reso più forte e mi ha fatto vedere un altro lato del calcio. Ho un club, la, che fa per me, si adatta ...

