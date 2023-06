Lazio | le commissioni folli frenano la trattativa per Zaha

(Di lunedì 26 giugno 2023) Molto difficilmente Wilfriedarriverà alla. Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni colloqui per l'attaccante svincolato...

Appuntamenti dal 26 al 30 giugno. Nuovi appuntamenti per leche compongono il Consiglio Regionale del. Di seguito il programma: Lunedì 26 giugno ore 10:00 - sala Etruschi IV Commissione - Bilancio, programmazione economico - finanziaria, ...Milinkovic Savic I tifosi del Milan sognano il Sergente della, ma la pista Juventus per ora ...5 milioni), ma bisogna superare lo scoglio dellae della concorrenza di mezzo mondo. Il ......e Terzo Settore e consigliera del. ' Bene hanno fatto oggi i parlamentari del Partito Democratico a votare compatti a favore di un emendamento in questo senso presentato nelle...

Audizioni in quinta commissione sul Piano annuale degli interventi ... Consiglio Regionale del Lazio

“Sembrava che fosse la luce in fondo al tunnel e invece è stato l’ennesimo abbaglio. Questa è la sintesi delle vicissitudini legate ai precari dell’Agenzia Italiana del Farmaco che, ormai da anni, ved ...(di Mirko Borghesi) Il telefono squilla. Dall'altra parte c'è Pablo Bentancur, procuratore di alto profilo. Ha condiviso con Lalaziosiamonoi.it, in esclusiva, le sue verità ...