... lo ha insistito il ministro degli Esteri russo Sergei, secondo l'agenzia di stampa statale Tass. Kyrylo Budanov, il capo dell'intelligence militare ucraina, ha affermato la scorsa settimana ...Lo conferma il ministro degli Esteri• Nei primi dieci giorni della controffensiva ... Luitutto Esterno notte di Marco Bellocchio, ha vinto il Nastro d'argento come miglior serie 2023 &...Sheba, per dire, figlio di una ex assistente di volo con cui Shoigu (che) avrebbe notoriamente ... Lo stesso vale per Polina Kovaleva, figlia 21enne del ministro degli Esteri,, proprietaria ...

Lavrov nega che Mosca voglia far saltare in aria la centrale nucleare di Zaporizhzhia Globalist.it

Rientrato l’ammutinamento di Wagner, prima il titolare della Difesa Shoigu e poi Putin riappaiono in video. Intanto il ministro degli Esteri accusa Macron. I movimenti al fronte: secondo diverse fonti ...I Paesi occidentali hanno apertamente fissato l'obiettivo di minare la stabilità politica interna in Russia in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Lo ...