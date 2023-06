(Di lunedì 26 giugno 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergheiafferma che l'inviato americano ha contattato i rappresentanti russi per il tentato golpe di Prigozhin. Lo rende noto la Tass aggiungendo che "l'inviato ...

Il ministro degli Esteri russo Sergheiafferma che l'inviato americano ha contattato i rappresentanti russi per il tentato golpe di Prigozhin. Lo rende noto la Tass aggiungendo che "l'inviato Usa ha detto ai rappresentanti russi che ..."Nonostanteultimi eventi, il Centro continua a funzionare normalmente, in conformità con la ...CONTRO MACRON. Il ministro degli Esteri russo Sergheiha accusato il presidente ...Mentre questi signori della guerra hanno smarrito ogni concetto di realpolitik, Putin e...che c'è un referendum che rappresenta la loro volontà! A coloro che dicono che stiamo difendendo...

Lavrov, gli Usa assicurano di non essere coinvolti - Europa Agenzia ANSA

"Nonostante gli eventi accaduti, il Centro continua a funzionare normalmente, in conformità con la legislazione della Federazione russa!", ha affermato in un comunicato, mentre il destino del gruppo ...Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha accusato il presidente francese Emmanuel Macron di aver visto nell'ammutinamento armato avvenuto in Russia l'opportunità di infliggere «una sconfitta ...