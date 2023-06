Lavoro dipendente | ecco quando blocca il regime forfettario

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 giugno 2023) I lavoratori dipendenti, per i quali il rapporto disia cessato, hanno la possibilità di accedere al, anche, nel corso dell’anno precedente, hanno superato la soglia dei 30.000 euro. L’eventuale verifica di questa soglia risulta essere irrilevante, nel caso in cui il rapporto didovesse risultare cessato. Ricordiamo, infatti, che i lavoratori dipendenti non hanno la possibilità di accedere alnel caso in cui nell’arco dell’anno precedente hanno percepito un reddito superiore a 30.000 euro, ancheil datore dinon dovesse risultare residente. Questa regola, però, decade nel momento in cui il rapporto dicessa: i contribuenti, quindi, hanno la ...