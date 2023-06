L’attaccante che piace al Napoli | l’ex allenatore | “Gli ho consigliato il trasferimento”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 26 giugno 2023) Uno degli attaccanti seguiti dalin caso di cessione di Osimhen,gli consiglia ilin azzurro. In casac’è da risolvere in caso relativo al futuro di Victor Osimhen. De Laurentiis ha già chiarito di non volersene privare, ma è consapevole che se dovessero arrivare offerte da circa 150 milioni di euro, si potrà fare decisamente poco per trattenere il centravanti nigeriano. Hojlund,gli consiglia ilalRagion per cui il club si sta guardando intorno per iniziare a imbastire trattative con papabili sostituti. Uno di questi potrebbe essere Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 dell’Atalanta chee non poco ai partenopei. A parlare del ...